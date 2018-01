La UPC de Manresa converteix les matemàtiques en les grans protagonistes del dia

La UPC de Manresa s'ha convertit aquest dijous al matí en un centre universitari amb unes altes dosis de matemàtics per metre quadrat. Al costat de la 5a edició de la Copa Cangur de matemàtiques, que hi ha portat més de 200 estudiants de 2n i 3r d'ESO de la Catalunya Central i, per primera vegada, d'Andorra, en un despatx de les instal·lacions ha tingut lloc una de les reunions executives periòdiques de la junta directiva de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), organitzadora de la Copa Cangur.

Ha estat la primera reunió de la SCM, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), a la capital del Bages. El seu president, Xavier Jarque, ha explicat que "la major part de les reunions que fem són a Barcelona i aquesta l'hem decidit fer a Manresa perquè diverses de les persones que formen part de l'executiva ho són, i per participar de la Copa Cangur", que ha tingut lloc al matí en dos torns d'un centenar d'alumnes cadascun.





Montse Alsina, professora del Departament de Matemàtiques de la UPC, que ha resolt els dubtes als alumnes durant la competició, ha explicat els secrets de la Copa Cangur, que, juntament amb Manresa, s'ha celebrat en una vintena més de municipis. Alsina és una gran divulgadora de les matemàtiques, amb projectes com el 7 de mates.

"La Copa Cangur és un concurs de matemàtiques, però la gràcia que té és que és d'estratègia i que es juga amb equip. En un equip de set persones, nois i noies de 2n i 3r d'ESO, han de resoldre dotze problemes amb un temps predeterminat i amb un valor predeterminat, com si juguessin a la borsa".

Ha posat de relleu que l'interès per les activitats de la Politècnica (nom amb què es coneix l'actual UPC de Manresa), com l'esmentat 7 de mates, és el que ha portat a un grup d'alumnes d'Andorra a desplaçar-s'hi per competir a la Copa Cangur, la final de la qual se celebrarà el dia 1 de març a Mataró. Alhora, ha destacat el fet que la competició sigui viva gràcies a un programa informàtic que, mentre se celebrava la prova, ha anat projectant tots els resultats de cada equip en les pantalles que hi havia a les aules on es feia. Dues professores hi entraven a l'instant els resultats de cada equip, que un dels respectius alumnes s'encarregeva d'apuntar en un paperet i lliurar-los.

Sabeu la resposta?

Una de les dotze preguntes que han fet als alumnes és la següent: 16 xiclets costen tants euros com xiclets et donen per un euro. Quants cèntims val cada xiclet?