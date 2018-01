Un antídot infal·lible per a qui encara pensi que les 'mates' no són divertides

Corredisses, tensió i, sobretot, molts caps pensant alhora. No és cap concurs mediàtic ni la reunió dels directius d'una multinacional. És la 5a Copa Cangur de matemàtiques, que ahir al matí va aplegar a la UPC de Manresa més de 200 alumnes de 13 i 14 anys de la Catalunya Central i, per primer cop, d'Andorra. Segurament alguns vianants es van fixar en l'autocar turístic que els va portar.

La Copa Cangur de matemàtiques, nascuda a Itàlia, on també es fa, no és una competició qualsevol. Els grups (29 a Manresa, quatre més que l'any passat, amb 7 nois i noies cadascun) havien de contestar dotze preguntes en 60 minuts. Distribuïts en dos torns i, cada torn, en dues aules, al passadís dues professores entraven a l'instant en un programa informàtic les respostes que els anava portant un alumne de cada grup a mesura que les tenien, i aquí és on hi ha la part més interessant. A les classes, una pantalla reflectia els resultats al moment. Mostrava la puntuació global de cada grup, batejats amb noms de matemàtics (Galileu, Fermat, Descartes...), i les preguntes que havia encertat, fallat o les que havia encertat després d'un, dos o de més intents. Les més fallades per tots anaven pujant de puntuació, la qual cosa permetia als estudiants utilitzar l'estratègia de no dir el resultat encara que el tinguessin per tal que puntués més. És clar que s'arriscaven que un altre grup se'ls avancés i s'endugués els punts per haver-la encertat. Montse Alsina, professora del Departament de Matemàtiques, els resolia els dubtes.

La Copa Cangur, organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques, que ahir va celebrar reunió executiva a la capital del Bages per primera vegada, es va fer en una vintena de ciutats més. La final, l'1 de març a Mataró.