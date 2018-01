Un centenar de joves plantaran arbres a la riba del Cardener

El diumenge 4 de febrer es farà una plantada popular d'arbres a la riba del Cardener, entre el Pont Vell i el de la Reforma de Manresa.

El punt de trobada serà a la rotonda de Sant Marc, a 2/4 d'11 del matí. Al llarg de la jornada, que s'allargarà fins a 2/4 de 2 del migdia, es duran a terme diverses accions: una breu formació sobre el bosc de ribera, fer els forats on plantar els arbres, regar-los, recollir deixalles i arranjar un corriol vora el riu.

A més de la ciutadania que ho desitgi, aquesta plantada tindrà la participació de l'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch i de joves que participen en programes d'inclusió de l'Ajuntament, com ara Joves del Nucli Antic (JNA), Ludoteca Ludugurus i el Casal-Ot, que s'han compromès a regar els arbres al llarg de l'any per tal d'afavorir-ne la supervivència.

Convé que tots els participants que en disposin, portin alguna eina per fer forats, ja que no hi haurà eines per a tothom. També es demana als particulars que hi vulguin participar que enviïn un correu a anellaverda@anellaverdamanresa.cat dient quantes persones hi assistiran.

La jornada del dia 4 de febrer és oberta a tothom. Es plantaran freixes, àlbers, salzes i verns, entre altres tipus d'arbres.