La Fira d'Experimentació quadruplica enguany la xifra d'infants que la visiten

Un miler d'infants d'entre 0 i 6 anys tastaran enguany els petits reptes científics que proposa la Fira d'Experimentació que organitza per setè any consecutiu la UManresa i Rotary Club Manresa Bages, al Museu de la Tècnica de Manresa. Amb aquest miler d'infants, la fira, que va obrir portes aquest dijous, bat rècords de participació i quadruplica el nombre d'infants visitants de les darreres edicions, que estava limitat a 250 nens i nenes.

Aquest increment de visitants ha estat possible gràcies que enguany, per primer cop, s'ha obert la fira a les visites de grups escolars. Entre dijous i divendres és previst que participin al certamen 750 menuts provinents de dotze escoles o llars d'infants del Bages, l'Anoia, el Berguedà i el Solsonès. Les escoles que visiten, entre dijous i divendres, la Fira d'Experimentació són les que també presenten alguna activitat científica a l'interior del recinte i concorren al premi «La ciència dels infants», del qual s'escolliran tres propostes guanyadores dissabte. De Manresa hi participen les escoles Valldaura, l'Espill, La Font i la Sant Ignasi.

Dissabte continua sent el dia reservat a les visites familiars i s'esperen, com és habitual, 250 nens i nenes. Cal destacar que, per a les visites de dissabte, calia formalitzar una inscripció prèvia, i que, tal com va detallar Montserrat Pedreria, directora dels Estudis d'Infantil de UManresa, les 250 places van quedar plenes en menys de 24 hores.

Arribar a tot tipus d'infants



Pedreria va assenyalar que la decisió d'obrir la Fira d'Experimentació a grups escolars té com a objectiu fer arribar la proposta a un tipus d'infants que, si no fos per l'escola «no tindrien accés a aquestes propostes». La directora dels Estudis d'Infantil de UManresa va detallar que «quan obrim per a famílies només ve un tipus de públic determinat, amb un nivell socioeconòmic alt. Hi ha gent que des de la família mai s'acostarien a propostes com aquesta. En canvi, amb les escoles, entre les quals n'hi ha alguna que és de màxima diversitat, abracem una població més àmplia».

La voluntat és que de cara als propers anys, la Fira d'Experimentació continuï creixent, que s'hi engrequin més mestres i, tal com va avançar Pedreira, que «acabi arribant també a primària, ja que ara només hi ha nens i nenes d'educació infantil»

Que la ciència no deixi de fascinar



El repte de la Fira de l'Experimentació és majúscul. Vol contribuir a fer que «hi hagi científics». Tal com va explicar Pedreira «no cal esperar que els joves tinguin 18 anys per motivar-los. Per què no presentem als infants la ciència com el que és? Una activitat engrescadora: són reptes continus per intentar entendre com funciona el món i això als nens els fascina des de petits».