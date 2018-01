Llum verd als 86 milions de pressupost municipal amb picabaralla final inclosa

El pressupost municipal de 86 milions d'euros per al 2018 que ha elaborat l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa va ser aprovat ahir en sessió plenària. El comptes van tenir el vot a favor de CDC i ERC, l'abstenció de PSC i DM i el regidor Davins, i el vot en contra de CUP i Cs.

Pel que fa a la CUP i Cs, van considerar que es tractava d'uns pressupostos continuistes que no són els més adequats per a la ciutat. La CUP va insistir en la necessitat de remunicipalitzar serveis i Cs va ironitzar sobre el pla de xoc de via pública quan s'acosten les eleccions municipals.

Just abans de la votació hi va haver una picabaralla dialèctica entre l'alcalde, Valentí Junyent, de CDC, i el president de grup de Cs, Andrés Rojo, que volia fer una dar-rera rèplica quan Junyent ja havia anunciat que tot seguit es passaria a la votació. Rojo es va queixar per no poder tornar a intervenir i l'alcalde es va mostrat esparverat pel munt d'«inexactituds i manipulacions» que des del seu punt de vista contenia el posicionament de Cs, «digne d'un curset perquè sàpigues com es mira un pressupost».

Amb l'aprovació dels comptes, el consistori gira full de la inusual situació que es va crear quan a final del 2017 no van poder portar a aprovació el pressupost del 2018 per la dificultat de quadrar-lo, fet que només havia passat una altra vegada des de la recuperació de la democràcia.

L'equip de govern va defensar l'aprovació de la proposta de pressupost, que s'eleva a 86 milions d'euros, la xifra més alta des del 2010. La possibilitat d'accedir a crèdit fa possible un increment de les xifres, que també permet un increment de la inversió en projectes (9,4 milions d'euros, un més que l'any passat) i augments significatius en les partides de serveis socials. El pressupost inclou la inversió d'1 milió d'euros del pla de xoc de millora de l'espai urbà, dels quals hi haurà una dotació de 200.000 euros específicament destinada a la millora dels parcs infantils.

Altres actuacions importants seran 1 milió d'euros per a la urbanització de la Via Sant Ignasi, la plaça del Remei i entorns; més de 800.000 euros per a la reforma de l'Antic Col·legi Sant Ignasi (Museu i Centre d'Acollida de Pelegrins); 200.000 per a la posada al dia del Mercat de Puigmercadal; i 204.000 euros per a la instal·lació de la gesta artificial al camp de futbol del barri Mion-Puigberenguer.

En personal, s'ha previst l'increment que s'estima que s'aprovarà a la llei de pressupostos, de l'1,5% fix per a tots els treballadors de l'administració pública, més un variable del 0,54% en funció de l'índex de creixement. A més a més, s'hi ha d'afegir l'increment dels costos del pla de carrera i els triennis, i un augment dels plans d'ocupació (198.436 euros més).



4 milions a plans d'ocupació

L'aportació als plans d'ocupació suma 4.128.010 euros (4.003.240 el 2017). En despeses corrents, es manté la despesa prevista en manteniment de la via pública i edificis municipals.

Manresa és aquest any Capital de la Cultura Catalana i s'hi destinen 400.000 euros.

Pel que fa a les partides de serveis socials, hi ha un increment a l'atenció en emergència habitacional, amb una nova partida de 84.000 euros. La partida de beques menjador també és augmentada de 10.000 euros, i ara tindrà un import de 180.000 euros. Es tracta d'una partida oberta: es dóna cobertura a tots els infants que estan en una situació de risc social a la ciutat.

També pugen els ajuts a l'habitatge (gairebé 50.000 euros més).