Manresa demana propostes a la gent gran per millorar la seva qualitat de vida

La Sala d´Actes de la FUB-2 acollirà el proper dimecres, 31 de gener, una jornada per avaluar el projecte Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran. L´acte, que se celebrarà durant tot el dia i és obert a tothom, arrencarà amb la intervenció de l´alcalde de la ciutat, Valentí Junyent; i continuarà amb la exposició dels regidors i regidores del govern municipal de la ciutat, que valoraran les línies de treball que s´han anat desenvolupant per millorar el benestar de la gent gran i fomentar l´envelliment actiu. L´objectiu de la jornada també és recollir propostes per elaborar un nou pla de treball del projecte que s´hauria de posar en marxa a partir de l´any vinent.

La jornada, que ha estat presentada aquest divendres al migdia per la regidora de Gent Gran de l´Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich; i el tècnic municipal del Programa de Gent gran, Enric Roca, estarà estructurada en vuit temàtiques. Durant la jornada matinal es treballarà i debatrà els àmbits del Respecte i Inclusió social; Serveis Socials i Salut; Habitatge; Comunicació i Informació; Xarxes Socials i Recolzament Social. A la tarda, els àmbits d´anàlisi seran el Treball i Participació, Transport; i Espais a l´aire lliure i edificis.

Cadascú dels àmbits d´anàlisi consistirà en una exposició d´una durada d´entre 15 i 30 minuts durant les quals regidors i regidores responsables valoraran el treball realitzat, amb un debat moderat per persones vinculades a les entitats de la gent gran de la ciutat. Tant la jornada matinal com la de tarda, tindran un espai de debat obert a les persones assistents amb la finalitat de que puguin exposar les seves propostes.

Mercè Rosich ha fet una crida a la participació en aquest jornada «en qual passarem comptes dels treball realitzat, de valorar els compromisos adquirits i, principalment, per escoltar noves propostes per incorporar per al nou Pla 2019-2021». La regidora ha explicat que durant el debat de cada temàtica hi haurà un espai per al balanç dels regidors i uns 10 minuts de debat, i que, en finalitzar la jornada matinal i de tarda, també hi haurà una hora de debat amb les persones assistents.



Manresa, Ciutat Amiga de la gent gran des del 2011



Manresa va ingressar a la Xarxa de Ciutats Amigables amb les persones grans promoguda per l´OMS l´any 2011. En aquell moment, va arrencar un procés participatiu per recollir les percepcions i mancances de la ciutat des de la perspectiva del grup d´edat i es va fer el Pla d´Acció 2014-16.

El projecte Manresa, una ciutat amiga de la gent gran, té els objectius següents: Promoure canvis que millorin la qualitat de vida de tota la població; desenvolupar el potencial de la gent gran (envelliment actiu); millorar la qualitat dels serveis; fomentar la participació de la gent gran en els àmbits ciutadans; treballar pel benestar de la gent gran tot i millorant el de tota la comunitat.



Un projecte impulsat per l´OMS



La Xarxa de Ciutats Amigables amb la gent gran és una idea de l´Organització Mundial de la Salut dirigida als ajuntaments i destinada a crear entorns i serveis que promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable. El projecte aborda des d'una perspectiva transversal diferents aspectes de la vida diària i ho fa posant al centre la participació de les persones grans, tenint en compte les seves necessitats, percepcions i opinions al llarg de tot el procés d'anàlisi i millora de la ciutat. El projecte va ser exposat per primera vegada el 2005 i compta amb la participació de ciutats de tot el món.

Les ciutats que volen formar de la Xarxa, han de complir uns requisits establerts prèviament que es basen en la realització d´una diagnosi de la ciutat, el disseny d´un pla d´acció i en establir mecanismes d´avaluació, amb la finalitat d´iniciar un procés de millora contínua.

En el cas de l´Estat espanyol, l´OMS ha delegat la supervisió de les ciutats de la Xarxa a l´IMSERSO, que es cuida de difondre i fer el seguiment del projecte. Actualment, la Xarxa de Ciutats i Comunitat Amigables, compta amb l´adhesió de 120 ciutats, que es troben en diferents fases de desenvolupament del projecte.

Una de les característiques del projecte és que es tracta d´un procés de millora continua. Primer, diagnosticar i planificar, després executar i avaluar. Actualment, Manresa es troba en la tercera fase i per aquest motiu es celebra la jornada d´avaluació, per conèixer si les accions iniciades fa uns anys, estan donant els resultats esperats o s´han de definir noves actuacions.



Un projecte basat en la participació de la gent gran



Una ciutat amiga amb la gent gran és una ciutat que té en compte la perspectiva de l´edat, amb la seguretat que aquesta perspectiva aporta una millora per a tota la població. Per aquest motiu, el projecte es fonamenta amb la participació de les persones grans.

Al llarg de la primera fase, iniciada el 2011, es van celebrar uns grups focals per recollir l´opinió del grup d´edat sobre la ciutat. Les seves propostes van servir per elaborar el Pla d´Acció. Ara, un cop executat, es torna a convocar a les persones grans de la ciutat a la Jornada d´avaluació, amb la finalitat de què puguin expressar la seva opinió i preparar el nou Pla d´Acció.



Programa de la jornada