El Poble Nou traslladarà la seu veïnal al carrer Flor de Lis per deixar l'Escorxador a la FUB

El xamfrà del carrer de Flor de Lis amb el del Mossèn Serapi Ferrer, on hi haurà el nou local veïnal, ahir g. c.

A l'Associació de Veïns del Poble Nou no els va fer gens de gràcia haver de marxar dels diferents espais que ocupaven a l'Escorxador perquè hi pugui anar la FUB3. El seu president, Valentí Serra, ho va expressar el dia que es va anunciar públicament. Posteriorment, aquest malestar va quedar reflectit al butlletí veïnal El Tossal. Ara ja saben on aniran. Si no hi ha cap canvi de darrera hora, la nova seu de l'ens veïnal serà el local que fa cantonada entre el carrer de Flor de Lis -on hi ha el Centre Hospitalari- i el del Mossèn Serapi Ferrer (que va al de la Font del Gat).

L'Ajuntament, que ha cedit l'espai de l'Escorxador a la FUB, que pagarà les obres que hi començaran la setmana vinent (vegeu edició d'ahir), ha confirmat que hi ha un acord per llogar per a l'Associació de Veïns del Poble Nou l'esmentat local al carrer de Flor de Lis, que té uns 170 m2 i que s'ha considerat la millor opció de les que hi havia. Els propers dies és previst que el consistori signi el lloguer amb la propietat i, posteriorment, se signarà el conveni de cessió amb l'ens veïnal. «La recerca s'ha fet conjuntament entre Ajuntament i associació de veïns, i totes dues parts consideren que és adequat per als usos que s'hi faran». Abans d'entrar-hi, caldrà habilitar-lo, cosa que es podria allargar uns tres mesos, preveu Serra.



25 anys a l'Escorxador

El Poble Nou ha estat 25 anys a l'Escorxador, del qual tenia la cessió actual per part de l'Ajuntament fins al 2020. En el darrer butlletí veïnal van publicar un escrit on lamentaven haver-ne de marxar. «Creiem que el barri no s'ho mereix», hi diu, i conclou que «a partir d'ara ja no serà el mateix, perdem una part mot important de la nostra essència».

A banda d'aquest local, el president de l'ens veïnal ha explicat a Regió7 que tenen la intenció de llogar uns baixos al número 2 de la plaça de Mossèn Vidal per usar-los com a magatzem, tenint en compte que a l'Escorxador tenien molts metres quadrats ocupats i, per tant, molt material que ara caldrà distribuir. Aquí, la previsió és portar-hi les taules, cadires i barbacoes per a quan fan alguna festa al barri. Per altra banda, a la seu del Flor de Lis hi anirà el material dels geganters i grallers, l'oficina i els tallers. Actualment, aquest local està tapiat amb totxos, però la idea, quan els treguin, és que quedi a la vista el vidre on quedaran exposats els gegants i altres figures, de manera que es podran veure des del carrer.