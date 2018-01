La primera medalla al Mèrit de la Solidaritat serà per a Flors Sirera

Amb la unanimitat de totes les forces polítiques es va aprovar la concessió de la Medalla de la Ciutat a Flors Sirera Fortuny, la cooperant manresana de Metges del Món assassinada a Ruanda el 1997. Serà la primera medalla al Mèrit de la Solidaritat concedida per l'Ajuntament de Manresa.

Fent ús del reglament de participació ciutadana va intervenir Fina Farrés en nom d'Inshuti per recordar que en el conflicte de Ruanda on va perdre la vida Flors Sirera ja han mort 7 milions de persones. Farrés va agrair que la primera Medalla a la Solidaritat de Manresa fos per a la Flors pel que significa de connexió amb totes les lluites que no han de ser oblidades. L'aprovació es va fer amb la presència a la sala de la mare de Flors Sirera, Conxita Fortuny.

Flors Sirera Fortuny, de família manresana, tot i que residia a Las Palmas de Gran Canaria, va ser seleccionada per Metges del Món per treballar a Ruanda per la seva alta qualificació professional i la seva experiència de cooperació anterior, el 1994, ja que el record del camp de refugiats de Mugunga, a l'est del Zaire, on havia treballat tres anys enrere, era molt viu.



Crim impune

El 2008, el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va processar la cúpula política i militar de Rwanda i va dictar 40 ordres d'arrest internacional per crims de genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat, terrorisme i pertinença a organització terrorista contra 40 alts comandaments de l'Exèrcit Patriòtic Ruandès/Front Patriòtic Ruandès.

Malgrat les dificultats que ha representar la reforma de la justícia universal per aclarir els fets l'Audiència Nacional ha reobert recentment la causa. 21 anys més tard el crim continua impune.