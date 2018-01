Ciutadans vol que el govern reclami el retorn dels diners aportats a l'AMI

El president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, va demanar durant el debat per a l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2018 (vegeu diari d'ahir) que el govern municipal «reclami el retorn de l'aportació a l'Associació de Municipis per la Independència».

Rojo va afirmar que un cop aquests diners retornessin a les arques municipals s'haurien de destinar a «temes socials».

El president del grup de Ciutadans va ironitzar sobre el fet que havia estat buscant a consciència dintre del pressupost municipal del 2018 els diners destinats a l'aportació per part de l'Ajuntament de Manresa a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), però no els havia vist per enlloc. Per al grup de Ciutadans aquests diners públics segur que haurien de tenir una millor destinació i per això va reclamar el seu retorn a les arques municipals.