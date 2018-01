Endesa culpa dels talls elèctrics al Barri Antic un bloc de la PAHC que té punxada la llum

Endesa afirma que el corrent que agafa la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages per al bloc ocupat del carrer de Sobrerroca 12, als baixos del qual hi ha l'escola popular, és la causa dels reiterats talls del subministrament elèctric que hi va haver en aquest vial i en altres del Barri Antic el mes passat. Aleshores, la companyia ho va atribuir a l'alt consum elèctric i va anunciar que ho investigaria. S'ha de dir que, a banda d'aquest sector, de talls també n'hi va haver, menys, al carrer d'Àngel Guimerà.

Dijous, la PAHC va informar que Endesa havia tallat el subministrament elèctric de l'escola popular que funciona des de l'octubre del 2016 al bloc ocupat el febrer del 2015 al carrer de Sobrer-roca; dels pisos no en va dir res. L'escola atén amb voluntaris de la PAHC una seixantena d'infants, als quals ofereix repàs escolar i logopèdia, entre d'altres. Són canalla de famílies que no poden pagar un professor particular o que no parlen l'idioma del país, de manera que no poden ajudar els seus fills. Dijous mateix, la plataforma antidesnonaments va informar que havia solucionat el tema del corrent. Al bloc hi viuen quatre famílies amb infants.

Demanades sobre aquests fets, fonts d'Endesa van explicar ahir que la llum estava punxada i que s'havia tallat per un tema de seguretat, tenint en compte que alterar les instal·lacions sol ser sinònim de curtcircuits i d'incendis. Van afegir que quan algú agafa el cor-rent de manera fraudulenta, o bé es detecta en les revisions periòdiques rutinàries o perquè, com va ser en aquest cas, s'havien rebut queixes de comerciants i veïns del barri que tenien problemes amb el subministrament -el desembre hi va haver cinc talls en vint dies- i que, després d'analitzar-ho «amb lupa», s'havia detectat que algú tenia punxat el cor-rent i es va procedir a tallar la connexió. Van informar que el 2017 a Catalunya s'havien comptabilitzat 34.000 casos de frau elèctric.

Ahir, fonts de la PAHC van recordar que tot plegat se solucionaria instal·lant uns comptadors solidaris a l'edifici i que l'Ajuntament «també se'n faci càrrec», però que Endesa «és una empresa enorme que no té cap mirada social» i no n'ha volgut sentir a parlar mai, tot i els intents per arribar a un acord de la plataforma.

Incredulitat de la PAHC

D'altra banda, les mateixes fonts de la PAHC van voler puntualitzar que «ens costa molt creure que el problema de la llum del Barri Antic sigui l'escola popular, que només està oberta de les 5 a les 7 de la tarda, i on l'únic que hi ha encès és una estufa i tres llums halògens. A més a més, molts cops que hi ha hagut aquests talls de llum, l'escola estava tancada. Ens sembla una excusa barata per part d'Endesa». Pel que fa al consum elèctric dels quatre habitatges d'aquest bloc ocupat, van fer notar que «són quatre pisos amb famílies i infants. Diem el mateix, que Endesa negociï amb nosaltres, posem uns comptadors socials, i tots contents». En aquest cas van voler posar l'accent en el fet que «el bloc fa tres anys que està ocupat i això no havia passat mai».