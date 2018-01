El Gorg Blau apareix ple d'escuma blanca

La presència d'escuma blanca ha donat un aspecte insòlit a la riera de Rajadell, sobretot a l'entorn del Gorg Blau, en el que podria ser un episodi de contaminació d'aques valuós espai natural.

A primera hora del matí l'escuma presentava gruixos importants entre el Gorg Blau i la font de la Girada, tal i com mostren les fotografies realitzades per una de les nombrosses persones que caminen per aquest espai que forma part de l'Anella Verda de Manresa.

Es dóna la circumstància que l'escuma s'ha acumulat després de les pluges d'aquest divendres, quan la riera ha augmentat de cabal.

L'escuma s'ha acumulat fins a presentar gruixos importants en punts on les roques emergeixen del curs de la riera i faciliten la seva concentració.

L'escuma ha donat un aspecte totalment inusual a un espai d'alt valor paisatgístic que forma part de l'entorn natural de Manresa i d'una de les rutes més concorregudes de l'Anella Verda.