Les pluges després de molta sequera, possible causa de l'escuma blanca al Gorg Blau

La sequera dels darrers mesos, combinada amb la pluja copiosa d'ahir divendres, hauria provocat l'escuma blanca que ha donat un aspecte insòlit a la riera de Rajadell, sobretot a l'entorn del Gorg Blau. Segons Jordi Badia, biòleg i secretari de la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural, l'escuma no seria la conseqüència d'un abocament puntual sinó el fruit de l'acumulació durant els mesos que no ha plogut de les deposicions d'aigües residuals de Rajadell i Fals sense depurar i el que la pluja ha arrossegat de fangs i purins de les granges de l'entorn. L'aigua caiguda ahir ho va remoure i hauria generat l'escuma blanca.

Avui dissabte, a primera hora del matí, l'escuma presentava gruixos importants entre el Gorg Blau i la font de la Girada, tal i com mostren les fotografies realitzades per una de les nombroses persones que caminen per aquest valuós espai que forma part de l'Anella Verda de Manresa.

Badia comenta que quan es forma aquesta escuma blanca vol dir que l'aigua està relativament neta mentre que, quan hi ha molta contaminació, el color és entre negrós i blavós sense escuma.