L'Ajuntament culpa el 155 del bloqueig del nou centre de tractament de residus

Interpel·lat pel PSC, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala, va reconèixer durant el debat de pressupostos celebrat dijous a la nit que l'operació que ha de permetre dotar el parc ambiental de Bufalvent d'una planta de tractament de residus està bloquejada.

Josep Maria Sala va explicar que «efectivament tot penja d'uns convenis que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat i, en aquests moments, Madrid no està per aprovar coses d'aquestes». El regidor d'Hisenda també va afegir que ara «la qüestió ha quedat en stand-by».

D'aquesta manera es confirma la notícia avançada per aquest diari el 10 de gener passat quan informava que amb l'any nou s'havia de posar en marxa una operació de gran abast perquè les deixalles que genera la comarca del Bages es portessin al Vallès Occidental per ser tractades i, després, retornades per així poder-les colgar conforme a la llei a l'abocador manresà de Bufalvent.

Però el transport de residus a Vacarisses no s'iniciaria a principi del 2018 com era previst i no hi ha cap nova data fixada.



Pendent 1 milió del 2017

L'acord entre la Generalitat i el Consorci del Bages preveia una primera anualitat de fins a 1 milió d'euros corresponent al 2017 que és la que havia de servir per habilitar una instal·lació provisional a l'abocador de Manresa per poder fer la transferència de deixalles des del Bages fins a Vacarisses, al Vallès Occidental, on és el Centre de Tractament de Residus del Vallès.

La instal·lació provisional ha de servir perquè els vehicles de recollida d'escombraries de cada municipi bagenc tinguin un lloc on descarregar-les en un cobert amb un moll de càrrega on camions de gran tonatge recullin els residus per traslladar-los a Vacarisses. I no ha estat construïda.

La planta que cal fer al Parc Ambiental de Bufalvent costarà 10 milions d'euros que han de ser íntegrament finançats per la Generalitat.

El trasllat a Vacarisses era la forma que el Bages comencés a complir la normativa de manera imminent, sense haver d'esperar a tenir planta pròpia.

L'operació de trasllat duraria 5 anys, mentre s'inverteixen els 10 milions d'euros que l'Agència de Residus de Catalunya ha de destinar a dotar el Parc Ambiental de Bufalvent d'una planta de tractament de residus pròpia.

El transport de residus a Vacarisses s'havia d'iniciar a principi d'any amb 6 viatges diaris d'anada i tornada, 6 dies a la setmana.

Quan ho facin, els camions passaran per l'autopista i tindran peatge gratuït, segons s'ha pactat amb el Govern català, i es descarta així que es pugui fer servir la ja molt problemàtica C-55, com s'havia arribat a plantejar.