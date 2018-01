L'auditoria del bus Manresa-Barcelona ha de quedar enllestida a la primavera

Control dels horaris, avaluació de les parades, la inspecció dels vehicles i l'atenció del personal. Aquests són els principals punts que tindrà en compte l'auditoria de seguiment i avaluació del servei del bus entre Manresa i Barcelona de l'empresa Monbus que la Generalitat ha encomanat a una empresa privada i que s'ha d'enllestir a la primavera.

El departament de Territori i Sostenibilitat va comunicar ahir als ajuntaments de Manresa, Olesa, Monistrol de Montserrat i Abrera, que és per on passa i para, que es posava en marxa la inspecció.

El treball l'ha encarregat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) arran de les queixes constants, tant per part d'usuaris com dels ajuntaments.

L'objectiu és tenir una radiografia del funcionament del servei. L'avaluació es durà a terme en tres fases; la detecció de possibles mancances dels serveis d'obligat compliment conforme al contractes de la concessió a partir de les queixes registrades i els expedients sancionadors en curs; l'avaluació des del punt de vista dels serveis realment oferts; i l'estudi de les repercussions sobre els clients actuals i la seva percepció.

Es faran inspeccions i controls a les hores punta; es comprovarà l'estat dels vehicles i dels elements d'informació, capacitat i seguretat de les parades; i es vigilarà les condicions de prestació del servei a bord dels mateixos autobusos per valorar-ne la capacitat, la comoditat i l'atenció del personal. També es faran enquestes als usuaris.

L'objectiu últim és implementar millores, resoldre de forma immediata problemes que es puguin resoldre i proposar la reordenació del servei. També, detectar possibles incompliments de l'operadora del servei de bus entre Manresa i Barcelona i poder-ne exigir responsabilitats.

En el cas de la línia d'Igualada, també de Monbus, es va obrir un expedient de rescissió del contracte prenent com a base el resultat de l'auditoria realitzada després de les nombroses incidències que tant els usuaris del servei com l'administració municipal havien evidenciat que hi havia.