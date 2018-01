Mel i melmelades protagonitzen un tast, aquest matí, al Puigmercadal

El Puigmercadal acull aquest matí dues activitats relacionades amb la mel i la melmelada. La primera, a les 11, a càrrec de Cal Meler, servirà per conèixer com es fa la mel, amb un tast inclòs. La segona, a partir de les 12, la portarà a terme RiuVerd i servirà per aprendre a maridar diferents tipus de melmelades. L'organització és a cura de MengemBages i és gratuït, si bé es demana inscriure's a les oficines del mercat i a puigmercadal@ajmanresa.cat