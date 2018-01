Per què els veïns del Remei paguen i els de la Bonavista no?

El president del grup municipal del PSC, Felip González, va fer una pregunta durant el debat dels pressupostos: per què els veïns de la plaça Remei han de pagar contribucions especials per les obres de millora que s'hi faran i els de la Bonavista no?

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va dir que la resposta «és tan fàcil com que la plaça Bonavista és una operació que va venir finançada per la Diputació gairebé al 100%». Va afegir que «realment no es generaven diferencials per haver d'aplicar contribucions especials».

Per altra banda, Sala va especificar que a les quatre obres que formen part de la intervenció a la Via de Sant Ignasi, i que també afecten la plaça del Remei i el car-rer Bertrand i Serra, hi ha situacions diferents: el primer tram de la vorera de la Via Sant Ignasi «no té contribucions especials perquè se'n finança una part amb endeutament i l'altra amb un Feder; a la vorera del tram nord, amb un import de 292.332 euros, el 50% és amb contribucions especials i el 50% amb endeutament; la tercera és la urbanització del carrer Bertrand i Serra, amb un import de 182.428 euros, el 50% són contribucions especials i el 50% és endeutament; i la quarta a la plaça del Remei amb un import de 390.003 euros, en aquest cas hi ha 312.000 euros d'aportació d'una empresa privada i la resta que queda, que són 78.003 euros en els repartim al 50% amb contribucions especials i 50% endeutament».

El regidor d'Hisenda va afegir que amb l'aplicació de contribucions especials que paguen els veïns es té en compte si hi ha ajuts exteriors per la via de Feder, aportació privada o d'altres administracions. Malgrat la resposta, el polític socialista va dir que continuava sense tenir una resposta raonable que donar als veïns de la Via Sant Ignasi o de la plaça del Remei que hauran de pagar contribucions especials i, en canvi, «100 metres més amunt, els de Mossèn Jacint Verdaguer, o els del primer tram de la carretera de Santpedor o del Passeig no hauran hagut de fer el mateix per una millora molt rellevant que també revaloritzarà molt les seves propietats».

«No ho acabo d'entendre», va reiterar, «és veritat que a la Bonavista la Diputació ha pagat una gran quantitat, però a la Via de Sant Ignasi la gran part també la paga La Caixa». I va afegir: «Hi insisteixo, les contribucions especials no poden dependre de si hem trobat o no subvencions sinó de si l'obra revaloritza o no la propietat».