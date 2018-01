La taxa de les escombraries es va apujar comptant que l'operació tirava endavant

El president del grup municipal del PSC, Felip González, va recordar durant el ple que hi havia hagut un increment substancial de la taxa d'escombraries (11,6%) i que, en part, es va justificar per la necessitat de fer front al cost del trasllat de les deixalles a la planta de tractament de Vacarisses abans de poder ser colgades a l'abocador de Bufalvent.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va explicar que tots els diners que paguin els ciutadans per finançar el transport que no es realitzi es destinaran a rebaixar la taxa del 2019.

Sala va reconèixer que «és molt possible que hi hagi un diferencial positiu» entre els ingressos i les despeses com a conseqüència de l'aplicació de l'augment de la taxa, però va deixar clar que «l'aplicarem a les taxes de l'exercici següent, que serà el del 2019, perquè es compensin i no generin, que no han de fer-ho, cap mena de superàvit o benefici en la seva explotació o gestió». I va afegir que «aquest tema ha de ser absolutament neutre per a l'Ajuntament en el seu resultat econòmic».