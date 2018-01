Analitzen una per una més de 400 bigues del Museu Comarcal per prevenir ensurts

Vilà, Piqué, Berna, Fernández, Escalé i Aloy en una planta del museu on han analitzat les bigues una per una

Vilà, Piqué, Berna, Fernández, Escalé i Aloy en una planta del museu on han analitzat les bigues una per una g. c.

Un estudi estructural que inclou analitzar les possibles alteracions a les bigues de dues plantes del Museu Comarcal de Manresa. En total, més de 400 bigues analitzades una a una. És el que estan portant a terme, per encàrrec de l'Ajuntament, un equip d'arquitectes i un biòleg i patòleg de la fusta per obtenir un diagnòstic i fixar les actuacions i el seu cost per tal d'evitar nous ensurts.

A final de l'any passat es va detectar que una part dels revoltons de la planta segona de l'ala oest de l'antic col·legi de Sant Ignasi, on fan els nous accessos, estava a punt de cedir. A banda, es va comprovar que la resta del forjat presentava deformacions fins al punt que els revoltons pràcticament havien perdut la forma d'arc.

L'Ajuntament, recorda Marc Aloy, regidor d'Urbanisme, va decidir mirar com estaven tots els sostres d'aquesta ala i de la nord, les més antigues, amb l'encàrrec a A9 Serveis d'Arquitectura «d'un aixecament estructural del museu, una diagnosi de l'estructura i, sobretot, de la fusta, que és el que més predomina en els elements estructurals; i unes conclusions i una proposta de solució constructiva per tal que aquests sostres compleixin els requeriments d'un equipament, amb una valoració econòmica i una proposta de fases d'execució».

Els sostres que podrien presentar mancances estructurals són els situats entre la planta primera i segona de l'ala nord -la que dóna a la Via de Sant Ignasi, on es va tancar l'exposició permanent del museu per fer l'estudi- i entre la segona i tercera de l'ala oest, on van els nous accessos. Aquestes dues ales són les que fa més anys que estan construïdes. L'ala sud i l'est no s'han analitzat perquè la sud (la que dóna al carrer de Viladordis) ja es va fer fa un any i l'est (la del carrer de Vidal i Barraquer) també, quan es va fer l'arxiu històric i es van construir els sostres nous.



Quatre arquitectes i un biòleg

Els responsables de la diagnosi són els arquitectes Joan Escalé i Lluís Piqué, d'A9 Serveis d'Arquitectura, que la lideren i realitzen el projecte de consolidació de sostres. L'arquitecte Manel Fernández, de Bernuz-Fernández Arquitectes SLC, que hi col·labora -com ja va fer en el pla director de la fàbrica dels Panyos- per comprovar la capacitat de resposta de l'estructura existent, i Àngel Berna, biòleg i patòleg de la fusta, responsable de l'empresa Helpest21, que realitza l'anàlisi per mostreig de les bigues i jàsseres de fusta per conèixer les característiques del material i, si es dóna el cas, la seva alteració (humitats, tèrmits).

El primer que es va fer, explica Piqué, va ser enderrocar els falsos sostres «per visualitzar de manera clara l'estat real de l'estructura». Fet això, «vam fer un aixecament biga per biga de l'estat i característiques físiques de cadascuna perquè n'hi ha de fusta, de ferro i de formigó». En un plànol, van marcar qualsevol alteració d'aquestes més de 400 bigues, com ara el grau de deformació. «Moltes fan cinc metres, que vol dir que estan portades al límit», apunta Piqué. Segurament per això, en actuacions posteriors hi ha trams on van posar bigues de ferro sota les de fusta per reforçar els sostres.



«No hi ha cap biga igual»

Feta aquesta part, apunta l'arquitecte, serà feina de Berna analitzar «els elements que considerem necessaris per conèixer-ne la capacitat mecànica de vida i, a partir d'aquí i de les necessitats que marqui el museu, fixar la millor solució». Assenyala que l'objectiu final és consolidar, tenint en compte que l'edifici és un bé protegit (Bé Cultural d'Interès Nacional).

Piqué admet que la diagnosi ha estat més lenta del previst perquè «no hi ha cap biga igual». A banda del grau de deformació, al plànol hi ha marcada de cadascuna «l'anàlisi de les lesions. Petites fissures de revoltons, petites esquerdes, taques de zones d'humitat, trencaments longitudinals i petits depreniments del revestiment dels revoltons que et donen pistes del que està passant...». Assegura que «no és un edifici en risc. Bàsicament, el que té és esgotament a nivell de deformació dels elements, tot i que tu caminaràs i no ho notaràs. Per sota veuràs que està deformat, però per sobre no perquè hi ha hagut una intervenció i s'han reforçat els sostres amb unes xapes de formigó que, si ho creiem necessari per càlcul, intentarem alleugerir».