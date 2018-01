Buscant indicis per ajudar la família manresana

La família dels dos germans desapareguts a Manresa va sol·licitar quatre anys després els serveis del reconegut detectiu Josep Maria Oliver, que té les oficines al centre de Barcelona. «Estàvem escarmentats del detectiu de Manresa, però el nostre advocat ens en va parlar molt bé i per aquest motiu vam acabar anant a veure'l», explica la portaveu familiar.



«S'ha portat sempre molt bé amb nosaltres, quan el vam veure ja ens va dir que no ens cobraria res», afegeix. Durant aquests anys, Josep Maria Oliver ha indagat en aquest cas sempre que ha pogut. El resultat fins ara, però, ha estat el mateix. Cap prova. La germana dels dos desapareguts afegeix que Oliver sospita que un conegut o familiar es va emportar els nens.



«La matinada de la desaparició, una telefonista va dir haver vist la meva germana, i li va preguntar què feia. Ella li va contestar que havia anat a veure la meva àvia. Això és impossible perquè la meva àvia [la mare del pare dels desapareguts] no vivia a Manresa. Però per al detectiu és un indici que van marxar amb algun familiar», explica. Una teoria que ha provocat problemes amb els membres de la família del pare perquè s'han sentit assenyalats. «Fins i tot no ens van dir que l'àvia havia mort», recorda Pires.



Tot i les hipòtesis d'Oliver, mai s'ha sabut res dels dos germans, i tampoc s'ha pogut demostrar la implicació de membres familiars propers a l'àvia. El cas continua sent un misteri i un dels casos que han quedat en l'imaginari col·lectiu a la Catalunya Central, que encara recorda la desaparició.