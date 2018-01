Un camió queda encallat al Sant Llàtzer i els veïns en culpen els nous pilons

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família va denunciar, ahir, l'incident que van viure a les 6 del matí els veïns del carrer de Sant Llàtzer, «concretament on han instal·lat els pilons dels quals dies enrere ens vàrem fer ressò per la seva poca encertada ubicació». Segons van explicar, «el camió de torn s'ha equivocat i no podia maniobrar per retornar a la carretera del Pont de Vilomara. Ha fet falta la intervenció dels municipals per poder sortir de l'atzucac».

Regió7 va informar el dia 15 passat que els veïns es queixaven dels nous pilons posats a la carretera del Pont de Vilomara. «És un desastre: han instal·lat els pilons de ferro pràcticament al mig del carrer», es va queixar en aquells moments la presidenta de l'associaciació de veïns del barri, Marina Hosta. Altres veïns i treballadors de la carretera del Pont de Vilomara també van denunciar la «mala» col·locació dels pilons de ferro, a l'alçada de l'escola Ítaca, que separen l'espai per a vianants de la calçada per on transiten vehicles. Van demanar a l'Ajuntament que els retirés o, almenys, els instal·lés a l'alçada de la vorera. Segons l'associació de veïns, el consistori s'havia compromès a donar explicacions de l'actuació.