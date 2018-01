La Fira d'Experimentació tanca amb 1.000 infants

Un miler de nens van passar des de dijous fins ahir per la 7a Fira d'Experimentació per a infants de 0 a 6 anys que organitzen els estudis de Mestre en Educació Infantil del campus Manresa de la UVic-UCC. La fira es va tancar, ahir, amb la visita dels 250 infants que van passar pel Museu de la Tècnica acompa-nyats de les seves famílies. Dijous i divendres, més de 700 nens ja hi van passar en les visites programades per a les escoles, una de les novetats d'enguany.