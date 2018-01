Manresa demana idees a la gent gran per millorar la seva qualitat de vida

Fer balanç del projecte Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran i recollir noves propostes per millorar la seva qualitat de vida és l'objectiu d'una jornada que se celebrarà dimecres vinent, matí i tarda, a la FUB2. S'ha convocat amb el lema «Vine i digues la teva».

La jornada la inaugurarà a 2/4 de 10 del matí l'alcalde Valentí Junyent. A partir d'aleshores hi intervindran els regidors de l'equip de govern. Es treballaran les àrees de respecte i inclusió social, serveis socials i salut, habitatge, comunicació i informació, xarxes socials i suport social. Cadascuna estarà moderada per membres del Consell de la Gent Gran o persones vinculades a entitats de gent gran. També hi haurà debats perquè els assistents facin propotes que s'inclourien en el projecte per al període 2019-2021. Segons la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich, i el tècnic Enric Roca, la idea és passar comptes «però bàsicament escoltar la ciutadania i recollir propostes participatives». Manresa forma part de la Xarxa de Ciutats Amigables amb la gent gran des del 2011.