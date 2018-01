La pluja després de la sequera cobreix punts de la riera de Rajadell d'escuma blanca

Punts de la riera de Rajadell plens d'escuma blanca, amb gruixos importants entre el gorg Blau i la font de la Girada. És el que es van trobar, ahir, les persones que van anar a passejar per aquest espai natural de l'Anella Verda. Les pluges copioses de divendres, després de molt temps de sequera, haurien causat aquest fenomen, segons va explicar el biòleg Jordi Badia, a qui va c0nsultar Regió7, i va corroborar l'Ajuntament.

Demanat sobre el que havia succeït, l'Ajuntament manresà va informar que ho havia posat en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que aquesta preveu fer-hi una inspecció avui perquè té un servei específic per tractar aquests temes.

Els tècnics de medi ambient de l'Ajuntament de Manresa van donar la mateixa versió que Badia quant a la vinculació d'aquest fenomen amb les pluges de divendres. Igual que el biòleg, que és secretari de la delegació del Bages de la Institució Catalana d'Història Natural, van posar en relleu que, darrerament, la riera anava molt buida. També, que se n'informarà els agents rurals, que en tenen la competència, i l'Ajuntament de Rajadell, perquè el punt on es va detectar l'escuma és just al límit entre el terme de Manresa i el d'aquesta localitat. En concret, pocs metres més amunt del gorg Blau ja pertany a Rajadell.



Acumulat durant mesos

Badia va explicar que no semblava que l'escuma blanca fos fruit d'un abocament puntual sinó «del que s'hi ha anat acumulant tots els mesos que ha estat pràcticament seca i amb l'aigua estancada». Això és, les deposicions de les aigües residuals de Rajadell i Fals sense depurar. S'hi va afegir el que la pluja hauria arrossegat de fangs i purins de granges de la zona. Matèria orgànica i restes de fòsfor que la remoguda de l'aigua hauria convertit en escuma. En canvi, quan hi ha prou cabal, tot aquest material va avall.

El biòleg remarcava que, quan es produeix un fenomen com aquest, que no és inèdit a casa nostra, vol dir que l'aigua està «relativament neta» i només hi ha una mica de contaminació, perquè quan n'hi ha molta l'aigua és d'un color entre negrós i blavós i no hi ha escuma blanca. Va recordar que Fals i Rajadell tenen un projecte de depuradora entre el tor-rent del Grau i la riera de Rajadell, a prop de can Miralles, que s'està executant i que, amb els col·lectors corresponents, evitarà que les aigües residuals dels dos municipis vagin a la riera.