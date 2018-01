Darrers dies per al pressupost participatiu

El proper dimecres 31 de gener és l'últim dia per presentar propostes als projectes participatius d'enguany. Els interessants les poden lliurar mitjançant una fitxa normalitzada a tots els registres de l'Ajuntament de Manresa. Els projectes no poden superar els 50.000 euros de cost, ni tampoc no poden suposar un cost addicional de contractació de personal o un manteniment excessiu.