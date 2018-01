L'ACA atribueix l'escuma a la riera de Rajadell a un episodi natural a causa de la pluja

«Un episodi natural» fruit de la pluja intensa que va caure divendres després d'un llarg període de sequera. Aquesta és la conclusió a la qual va arribar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) després de la inspecció realitzada, ahir, a la riera de Rajadell per un tècnic de l'agència. La inspecció la va provocar el fet que dissabte aparegués una escuma blanca en diversos punts del curs de l'aigua. Amb la inspecció va quedar descartat que es tractés d'un episodi de contaminació i, per tant, que ho generés un abocament puntual a l'aigua de la riera.

Segons la informació de l'ACA, ahir al matí la riera ja presentava «un aspecte normal i sense escumes». L'episodi el va causar «la reacció entre l'aportació d'aigua i la matèria orgànica present a la riera [fulles, sorra] després de molts dies sense pluja». Les fonts de l'ACA no van poder determinar sense l'analítica corresponent si en aquesta matèria orgànica també hi hauria les deposicions de les aigües residuals de Rajadell i Fals sense depurar, juntament amb el fang i purins de granges de la zona, tal com va apuntar el biòleg Jordi Badia, consultat per aquest diari. Matèria orgànica i restes de fòsfor que la remoguda de l'aigua hauria convertit en escuma.

Com va fer ell, i ahir l'ACA, tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament van atribuir, dissabte, l'escuma als efectes de la pluja en un espai on la manca d'aigua havia anat acumulant matèria orgànica perquè el corrent no se l'enduia.