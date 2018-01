El meteoròleg Francesc Mauri moderarà el judici de l'aigua de les Festes de la Llum

El meteoròleg de Televisió de Catalunya Francesc Mauri serà el presentador i moderador del judici de l´aigua i la llum que se celebrarà el pròxim 19 de febrer al teatre Conservatori dins les Festes de la Llum de Manresa. Es tracta d´un judici popular que organitza el Col·legi d´Advocats, administradors de les festes d´enguany. Aquest migdia s´han presentat el programa d´actes de la Llum.

L´acte neix amb la voluntat que cada any es pugui celebrar un debat ciutadà per la Llum. Serà el llegat que els advocats deixaran a la ciutat amb l´objectiu d´acostar la justícia quotidiana al ciutadà i deixar-ho com a llegat. Segons el degà del Col·legi d´Advocats, Abel Pié, la justícia és «intentar donar solucions als ciutadans», tot i que darrerament «veiem coses difícils d´entendre», ha assegurat en relació a l´actual moment polític.

Mauri ha estat present a la presentació dels actes de la Llum, que s´ha fet just davant els jutjats i que ha generat molta expectació entre la gent que accedia a l'edifici. Ha afirmat que el veritable or negre no és el petroli o el gas, sinó l´aigua, i que precisament a Catalunya no és abundant.

120 alumnes de l´institut Lluís de Peguera de Manresa preparen el judici. Dividits en quatre grups presentaran demandes en nom de l´administració, d´una empresa subministradora, d´un grup de ciutadans i d´una entitat ecologista. Hi haurà qui defensarà que l'aigua ha de ser gratuïta i hi haurà qui exposarà el contrari. Debatran i argumentaran els seus punts de vista simulant un judici el pròxim 19 de febrer a partir de les 6 de la tarda al Conservatori. La jutgessa degana de Manresa, Sílvia Mañas, és qui haurà de dictar sentència.

Les Festes de la Llum començaran el pròxim 7 de febrer i s´allargaran fins el 4 de març, quan se celebrarà la Transèquia. El pregó serà el divendres 16 de febrer. A les 11 del matí hi haurà l´infantil a càrrec de les escoles Joviat i Valldaura. A 2/4 de 8 del vespre serà l´hora de l´institucional. En aquesta ocasió el pronunciarà Anna Carranza, una de les primeres dones que van exercir l´advocacia a Manresa.

Durant les Festes de la Llum hi haurà els actes tradicionals com l´acte litúrgic a semblança medieval del Misteri de la Llum al Carme; la processó d´espelmes; l´Encesa de la Nova Llum als carrers del centre històric o la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme un cop s´hagi acabat l´eucaristia, que enguany presidirà l´abat de Montserrat, Josep Maria Soler el dimecres, dia 21 de febrer. A continuació hi haurà el ball de la imatgeria, tronada i un pilar commemoratiu del 25è aniversari de la colla castellera Tirallongues.

La III Marxa de les Cinc Mil Canes o els Jardins de Llum, una mostra d´art efímer entorn la llum i l´aigua pels carrers del Centre Històric, que se celebraran el dimarts 20 de febrer, són també activitats destacades de la Festes de la Llum d´enguany. Entremig se celebrarà la Fira de l´Aixada. Serà els dies 24 i 25 de febrer.