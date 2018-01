El superior de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és reelegit

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu de la Província d'Aragó-Sant Rafael, que aquests dies celebra el seu XXV Capítol Provincial a Madrid, ha reelegit com a superior provincial el germà José Luis Fonseca. La província d'aquest orde hospitalari és a la qual pertany els representants que té a Manresa, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i a l'antiga casa de les Germanetes dels Pobres, que ara gestiona la Fundació Tomàs Canet. Aquesta casa del carrer de les Saleses es va rebatejar l'any passat com a Llar Sant Joan de Déu. Hi resideixen refugiats acollits a la ciutat.

José Luis Fonseca va néixer l'any 1951 a Pamplona i va iniciar el seu postulantat a Sant Boi de Llobregat el juny de l'any 1970.