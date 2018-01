L'advocada Anna Carranza pronunciarà el pregó

Les Festes de la Llum començaran el pròxim 7 de febrer i s'allargaran fins al 4 de març, quan se celebrarà la Transèquia. El pregó serà el divendres 16 de febrer. A les 11 del matí hi haurà l'infantil a càrrec de les escoles Joviat i Valldaura. A 2/4 de 8 del vespre serà l'hora de l'institucional. En aquesta ocasió el pronunciarà Anna Carranza, una de les primeres dones que van exercir l'advocacia a Manresa. Els dos actes se celebraran al saló de sessions de l'ajuntament.

Durant les Festes de la Llum hi haurà els actes tradicionals com l'obra litúrgica a semblança medieval del Misteri de la Llum al Carme; la processó d'espelmes; l'Encesa de la Nova Llum als car-rers del centre històric o la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme un cop s'hagi acabat l'eucaristia, que enguany presidirà l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler el dimecres, dia 21 de febrer. A continuació hi haurà el ball de la imatgeria, tronada i un pilar commemoratiu del 25è aniversari de la colla castellera Tirallongues.

La III Marxa de les Cinc Mil Canes o els Jardins de Llum, una mostra d'art efímer entorn la llum i l'aigua pels carrers del Centre Històric, que se celebraran el dimarts 20 de febrer, són també activitats destacades de la festes d'enguany. Entremig, els dies 24 i 25, hi haurà la Fira de l'Aixada.