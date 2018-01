L'Ajuntament substitueix deu plàtans del Passeig malalts, totalment buits per dins

Si l'estudi encarregat per l'Ajuntament de Manresa l'any 2016 alertava que alguns plàtans del Passeig estaven molt malalts i que calia canviar-los immediatament, els treballs per substituir-los no han fet més que confirmar la gravetat de la situació. Enormes soques de plàtans centenaris van baixar de les alçades, ahir, a cops de serra mecànica, i jeien damunt les rajoles del Passeig, a l'alçada de la biblioteca del Casino. La majoria mostraven un aspecte revelador: estaven completament buides per dins: havien quedat reduïts només cilindres d'escorça.

Ahir va iniciar una actuació que forma part d'un pla de xoc per canviar els arbres malalts del Passeig i que en una dotzena d'anys ha de permetre substituir 161 arbres entre la Muralla de Sant Domènec i la Bonavista. L'any passat es van canviar els cinc arbres que tenien un estat més crític, que es trobaven al primer tram del Passeig, i enguany se'n substituiran deu més, que es troben sobretot concentrats entre el Casino i Crist Rei. L'actuació iniciada ahir ha de durar unes tres setmanes i té un cost de 33.000 euros.

Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, va presentar l'actuació i va admetre que «ens hem centrat en els plàtans del Passeig perquè tenim constància que n'hi havia alguns que podrien patir lesions importants». De fet, el regidor va recordar que l'any passat, i amb els resultats de l'estudi a les mans, «vam haver de prendre decisions ràpides per qüestions de seguretat. N'hi havia algun que estava en un nivell molt baix». En aquest punt, Serracanta va recordar que «fa dos anys va caure una branca de dimensions molt grans».



El canvi climàtic fa caure arbres

Serracanta va assenyalar que, entre l'arbrat que se substitueix enguany «en veiem que estan podrits i buits per dintre» i que «per les grans dimensions i el gran brancatge, hi ha un risc real de tenir algun problema. Per tant, cal substituir-los». A més, el canvi climàtic, va apuntar Serracanta, tampoc juga a favor de la seguretat dels vianants quan hi ha arbres lesionats, ja que facilita que en caiguin: «Com que plou menys, però quan plou ho fa amb més intensitat, i a més hi ha ventades sobtades», el risc és més alt.



Canvi d'escocell i de paviment

La intervenció, a banda de canviar els plàtans centenaris per arbres de la mateixa espècie però molt més joves (tenen entre 6 i 7 anys) també ha de servir, tal i com va descriure Serracanta, «per reposar de nou el paviment i refer l'escocell de l'arbre, que el farem més ampli. Les arrels tindran un nou sistema de drenatge i podran treballar més bé cap al subsòl, fent que molestin el mínim possible el paviment, i evitant que s'aixequin les lloses del Passeig».

El regidor va assenyalar que és conscient de l'impacte visual que comporta el canvi d'arbrat, d'unes dimensions més petites, però va recordar que «la seguretat va per davant de tot» i va destacar també que l'actuació «es realitza de forma gradual». La vicepresidenta de l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies, Maria Carme Prunés, celebrava ahir l'actuació per substituir els 10 plàtans i demanava que «no s'aturi. Cada any n'han de fer uns quants, ja que són arbres que tenen molts anys i estan lesionats».

Ahir, cinc operaris, dos enfilats dins d'una grua, tallaven el brancatge i les soques dels enormes plàtans de davant la Biblioteca del Casino que deixaven al descobert una inquietant buidor.