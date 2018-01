El meteoròleg Francesc Mauri conduirà el judici de l'aigua de les Festes de la Llum

El meteoròleg de Televisió de Catalunya Francesc Mauri serà el presentador i moderador del judici de l'aigua i la llum que se celebrarà el pròxim 19 de febrer al teatre Conservatori dins les Festes de la Llum de Manresa. Es tracta d'un debat-judici popular que organitza el Col·legi d'Advocats, administrador de les festes d'enguany. Els actes del programa es va presentar ahir al migdia davant l'edifici dels jutjats de Manresa, fet que va generar expectació entre totes les persones que entraven i sortien de l'edifici judicial.

El judici popular és la principal novetat de la Llum d'enguany. Neix amb la voluntat que cada any es pugui celebrar un debat ciutadà per la Llum. Serà el llegat que els advocats deixaran a la ciutat amb l'objectiu d'acostar la justícia quotidiana al ciutadà.

Segons el degà del Col·legi d'Advocats, Abel Pié, «quan vam entomar l'administració de la Llum no ens pensàvem que la justícia seria la protagonista de cada dia, tal com estem vivint actualment». Ho va qualificar de «macrojustícia, com la macroeconomia. Aquella que precisament està allunyada del ciutadà però que tant ens afecta».

La intenció del Col·legi d'Advocats és mostrar que la justícia hi és per «intentar donar solucions als ciutadans», tot i que darrerament «veiem coses difícils d'entendre», va recordar en relació amb el moment polític actual.



El veritable or és l'aigua

Mauri va participar a la presentació dels actes de la Llum i va afirmar que es tracta d'unes festes que tenen un «fil conductor amb molts segles d'història»

Va afirmar que «som en un país on l'aigua no és abundant. El sorprenent és que mai no ens ha faltat el gas natural ni el petroli. Ho anem a buscar a 4, 5, 8 o 10.000 quilòmetres de distància. I en canvi l'aigua ha faltat alguna vegada. L'or negre segurament per a nosaltres és l'aigua», va dir .

120 alumnes de l'institut Lluís de Peguera de Manresa preparen des de fa dies el judici i faran d'advocats. Dividits en quatre grups presentaran demandes en nom de l'administració, d'una empresa subministradora, d'un grup de ciutadans i d'una entitat ecologista. Hi haurà qui defensarà que l'aigua ha de ser gratuïta i hi haurà qui exposarà el contrari. Debatran i argumentaran els seus punts de vista simulant un judici el pròxim 19 de febrer a partir de les 6 de la tarda al Conservatori. La jutgessa degana de Manresa, Sílvia Mañas, dictarà sentència després d'un període de reflexió.

Paral·lelament hi haurà un jurat que estarà format per advocats, un magistrat, un procurador, un fiscal, un representant de l'Ajuntament de Manresa i un membre de l'Associació Misteriosa Llum. Valoraran els arguments jurídics, l'exposició, l'oratòria i l'estratègia de tots els grups i es premiaran els millors.

Francesc Mauri presentarà i moderarà el debat-judici.