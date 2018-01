Miriam Ponsa presenta avui col.lecció a la 080, inspirada en l'actualitat catalana

La dissenyadora manresana Miriam Ponsa mostrarà aquest dimarts a la tarda a la 080 Barcelona Fashion la seva nova col.lecció, inspirada en el moviment pacifista que va promoure a l'Índia Mahatma Gandhi. Creacions que alhora enllacen molt directament amb l'actual situació política i social que es viu a Catalunya i reivindica el dret a decidir.

La Marxa de la Sal és el títol de la col.lecció, rememorant el llarg camí de 300 quilòmetres dirigit per Gandhi entre abril i març de 1930, que va culminar amb el gest simbòlic d´agafar un grapat de sal de l´Oceà Índic. Una protesta pacífica contra l´impost de la recollida de sal, amb l´objectiu final d´aconseguir la independència de l´Índia.

Aquesta manifestació ha esdevingut un referent per a moltes altres protestes simbòliques que han forjat canvis polítics i socials a través de la resistència pacífica, i serveix d´inspiració per a aquesta col·lecció.

La col·lecció pren consciència de la importància de la tradició en la vestimenta índia i reinterpreta les peces de roba típica, com el sari, el dhoti i el kurta. S´investiga amb textures per donar riquesa al teixit.

La importància de la vestimenta per a l´oració i l´adoració es treballa amb respecte en la forma i la qualitat del teixit.

El patronatge evoca formes oversize i es reinventa per donar pas a una col·lecció que no té por d´expressar-se ni d´investigar.

En el portal web de la 080 Barcelona Fashion, Miriam Ponsa reivindica que "la moda no és només una qüestió estètica, és sobretot una conseqüència de la situació sociopolítica en què s´emmarca. Com a artista, em sento interpel·lada per la realitat que m´envolta i sento la necessitat de plasmar la lluita pacífica pel dret a decidir del nostre poble".

Miriam Ponsa, nascuda a Manresa, és diplomada en disseny de moda per la Universitat de Southampton (Regne Unit) i s´ha especialitzat en disseny i en tècniques de punt a Igualada. Dissenya totes les col·leccions al seu taller de Manresa i les produeix en tallers catalans. Valors com l´esforç, el treball en equip, l´autenticitat i la recuperació de tècniques artesanals formen part del seu manifest. Les seves col·leccions estan rebent nombrosos reconeixements. El darrer d´una llarga llista és el premi a "Dones Mula" com a millor col·lecció de la Passarel·la 080 Primavera/Estiu 2015, atorgat per la Generalitat de Catalunya. Ponsa és ja una habitual de la 080.

La defilada per a la nova col.lecció dins la Barcelona 080 es podrà veure a partir de 2/4 de 6 al recinte modernista de Sant Pau.