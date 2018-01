Un acord que va generar la mobilització de la ciutadania a favor de la decisió de les germanes

Pilar Lumbreras, Teresa Caballero, Victoria Mayas i Aina Mateu són les quatre caputxines que queden a dia d'avui al convent del carrer de Talamanca. Conscients de la seva edat avançada i de la manca de relleu vocacions, i preocupades pel futur del convent, van arribar a un acord amb la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM). Li cedirien el convent per fer-hi un servei assistencial per a persones grans a canvi que tingués cura d'elles fins al final dels sus dies. L'acord es va fer públic el 31 de gener del 2014. El bisbat, però, va intervenir acusant la FSSM d'actuar amb «negligència», de «no col·laborar gens» amb ells, de fer «una política de fets consumats» i d'intentar «esquivar l'aprovació de Roma amb una taxació sospitosament baixa». El setembre del 2016 la Santa Seu va declarar nul l'acord i el bisbat va ordenar que la fundació marxés del convent. El 12 de desembre, data màxima per sortir, el Servei d'Atenció Domiciliària va deixar l'espai que ocupava al convent. Entremig, hi va haver moltes reaccions de la societat civil manresana a favor de les caputxines i fins es va crear una plataforma per donar-los suport. L'agost passat, les germanes van anunciar a Regió7 la seva intenció de tornar a tramitar a Roma la cessió del convent.