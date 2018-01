L'artista xilè Fernando Prats va fer l'any 2008 el monument que ara s'ha dignificat

El 2008 l'artista xilè Fernando Prats va fer el monument que recorda el punt on sant Ignasi es va il·luminar. Es tracta d'un pou de 12 metres de fondària amb una esfera a sobre on hi ha 117 noms diferents de persones que s'han significat al llarg de la seva vida per la seva espiritualitat. Hi ha, per exemple, Francesc d'Assís, Mahatma Gandhi, Ramon Llull i Martin Luther King. Fernando Prats ja va protagonitzar a principi de l'any 2000 una altra acció artística i mística a la Cova de Manresa.

L'Associació de Veïns de la Balconada va recordar que feia anys que reclamava la dignificació d'aquest punt, que ara s'ha convertit en una zona de passeig i esbarjo «que dóna molta vida al barri, un dels millors de Manresa», va dir el president de l'entitat, Mariano Jiménez. Ara demanen que s'acabi de fer el sender a l'entorn de la plaça Oleguer Miró, en un dels extrems de la Balconada. El passeig envoltaria tot el barri i el camí uniria el de Cal Gravat i les Escodines, van fer notar.