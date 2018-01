El Pou de la Llum de la Balconada es converteix en un mirador sobre el riu

En un cantó, Montserrat. A l'altre, el convent de Sant Clara. Entremig, una vista panoràmica de Manresa amb la torre de Santa Caterina al fons, Collbaix, el riu Cardener, el Pont Vell, la Seu i la Cova. És la perspectiva que es veu de la ciutat des del Pou de la Llum, on sant Ignasi va tenir el que s'anomena la «visió del Cardener», una il·luminació que li va canviar la vida. Ara s'ha dignificat.

Situat al barri de la Balconada, al penya-segat que dóna al riu, s'hi accedeix des de la mateixa Balconada i també pel carrer del Peix, al barri de les Escodines. S'ha condicionat com un mirador i espai de recolliment, amb bancs de formigó revestits de planxa amb la particularitat que cada punt del banc proporciona una visió diferent de la ciutat. S'han fet obres a l'entorn per evacuar les aigües, s'ha canviat la barana de seguretat i s'ha arranjat el camí. Hi han plantat dos lledoners i el pròxim pas serà posar-hi il·luminació.

Aquest dimarts es van mostrar les millores que s'hi han fet. El pare superior de la Cova, Lluís Magriñà, va explicar que molts pelegrins es mostren interessats pel Pou de Llum. «En aquest lloc sant Ignasi va tenir el que es coneix com la 'visió del Cardener'. Ell mateix diu a la seva autobiografia que anant cap a l'ermita de Sant Pau i amb el riu a baix va tenir la il·luminació. Veia el Pont Vell, la seva Cova i la Seu, on també anava. Llocs molt ignasians. Avui vénen molts pelegrins a Manresa a trobar aquesta llum».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va afirmar que el projecte forma part de la millora dels 22 nodes ignasians de la ciutat. Va explicar que «la filosofia de Manresa 2022 és estar en condicions que ens visitin i gaudeixin de la nostra personalitat i patrimoni, però que a l'hora hi surtin guanyant els veïns». Va insistir que la finalitat última és millorar la qualitat de vida dels manresans i manresanes, i que això es compleix en el cas de la Balconada, que ha gua-nyat una zona d'esbarjo.

Quedarà pendent una segona fase perquè el sender del Pou de la Llum envolti tot el barri.