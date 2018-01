Salvaran una finestra dels enderrocs al Barreres pel seu valor patrimonial

g. c.

L´arc conopial de la finestra, sota la xarxa protectora dels enderrocs g. c.

La Comissió permanent municipal de patrimoni va visitar les tres finques que han anat a terra i les quatre que estan enderrocant en aquests moments entre el carrer de les Barreres i el d'en Tahones amb l'objectiu de veure si hi havia elements amb interès patrimonial que calgués conservar. Després de la inspecció, va determinar que no hi havia cap element destacable, llevat d'una finestra amb arc conopial a la primera planta de l'edifici del número 23 del Barreres, que es retirarà i traslladarà al museu comarcal de la ciutat. Aquesta finestra encara es pot veure ara des del carrer estant, sota la xarxa que cobreix els edificis que van a terra.

D'altra banda, també lligat amb el patrimoni, en aquest cas amb l'arqueològic, tenint en compte que aquesta és una zona de la ciutat que forma part de l'àmbit dins de les muralles considerat d'interès arqueològic, quan s'hagi de construir al damunt, com s'ha fet en altres punts del Centre Històric, serà interessant veure els resultats del seguiment arqueològic que es faci de la intervenció.