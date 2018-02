Els desitjos de pau de 600 alumnes manresans s'exposen a l'Ateneu les Bases

Més de 600 infants, aplegats en 25 grups, van reflexionar sobre els seus drets, posant una atenció especial als infants refugiats del món. Aquestes reflexions i desitjos queden recollits en l´exposició "Un Mar de Pau", que es podrà veure a la Biblioteca de l´Ateneu les Bases del 2 fins al 28 de febrer.

La mostra és el resultat del treball que es va realitzar a les escoles de Manresa en solidaritat amb la infància refugiada. L´activitat es va emmarcar en la Setmana dels Drets dels Infants que es va celebrar el passat mes de novembre i durant la qual 15 escoles de Manresa van realitzar l´activitat ´Un Mar de Pau´ amb alumnes de 4t de primària.



Un mar d´amistat, diàleg i solidaritat

Les aportacions dels alumnes participants van ser tan interessants i ben treballades que, part de les seves idees i manifestos s´han recollit en plafons que expliquen la voluntat dels nens i nenes d´acollir i defensar els drets de les persones entre tots i totes. Els infants han omplert el mar d´amistat, diàleg i solidaritat i han demanat treballar per evitar que el mar sigui dolor i mort.

L´activitat es va realitzar mitjançant dinàmiques i tallers de manualitats organitzats prèviament a cada escola i després es va organitzar una activitat conjunta i de posada en comú al passeig de Manresa. Cada escola va presentar el seu manifest i el recull d´aquests és el material que es presenta a l´exposició "Un Mar de Pau".

La inauguració té lloc el divendres 2 de febrer a les 6 de la tarda a la mateixa Biblioteca de les Bases amb uns protagonistes molt especials, ja que anirà a càrrec dels infants de 4t de primària de l´Escola Puigberenguer que narraran el conte "El viatge de Heva", relacionat amb la infància refugiada i que han elaborat ells mateixos. Es complementarà amb altres històries de pau a càrrec de Maria Navarrete.

Aquesta exposició és fruit del treball conjunt de les regidories d´Ensenyament, Inclusió Social i Cooperació, de l´Ajuntament de Manresa que expressen una satisfacció molt especial per presentar aquesta exposició la setmana que se celebra el Dia Internacional per la NoViolència i la Pau a les escoles. Una vegada més, es posa en relleu el treball per la convivència i l´educació en valors que es fa des dels centres escolars.

Aquestes activitats també s´inclouen en el catàleg de recursos educatius que ofereix la Casa Flors Sirera per promoure la Cultura de la Pau. En el desenvolupament d´aquestes activitats, es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Escoles participants

L´organització vol fer un agraïment molt efusiu a les escoles participants, que pel que fa a l´exposició, han estat: Bages, FEDAC Manresa, Joviat, Ave Maria, La Flama, La Font, La Salle, La Sèquia, L´Espill, Mare de Déu del Pilar, Muntanya del Drac, Oms i de Prat, Renaixença, Sant Ignasi, Vedruna Manresa. I també agrair el conte tan bonic a l´Escola Puigberenguer.