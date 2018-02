Aparells per fer exercici al Congost: pocs i fets malbé

A la zona esportiva del Congost, al costat dels vestidors i del rocòdrom, hi ha un espai on van instal·lar diferents aparells per fer exercici que s'han fet malbé (com el de la foto) o han desaparegut del tot, i que l'Ajuntament no s'ha preocupat de substituir. El mateix passa amb els que hi ha al circuit de cros. Tenint en compte tota la gent que hi va a fer esport, caldria posar-hi remei d'una vegada.