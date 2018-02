La FUB posa en marxa dos nous cicles de grau superior

La Fundació Universitària del Bages impartirà el curs vinent dos nous cicles formatius de grau superior. Es tracta d'Administració i Finances enfocat a la gestió d'entitats esportives i el cicle d'Educació Infantil amb l'especialització de ciència i experimentació. S'afegeixen als estudis de Pròtesi dental que es va posar en marxa el curs 2015-2016.

Impartir estudis de formació professional en un entorn universitari és un dels objectius de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Forma part del Campus Professional de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

«El que busquem són cicles vinculats als nostres estudis de universitaris», que bàsicament són salut, empresa i educació infantil, explica la responsable del Campus Professional UManresa, Sílvia Crespiera. Al mateix temps fer-ho amb estudis de formació professional «diferenciats de la resta que hi ha al territori i també a nivell català». Per això al d'Administració i Finances se li ha buscar l'especifitat de la gestió esportiva, que no es fa enlloc, i al d'Educació Infantil l'especialitat de ciència i experimentació, que també és una novetat, aprofitant que a la FUB hi ha el LAB 0-6 que promou la didàctica de la ciència.

El coordinador dels estudis d'Administració i Finances d'entitats esportives, Josep Riera, explica que hi ha moltes diferències entre una empresa normal i una entitat del món de l'esport. Començant per la tramitació comptable i fiscal; la gestió comercial a l'hora de, per exemple, buscar un esponsor; el concepte de client, que en aquest cas seria l'abonat, el soci o les famílies que tenen fills en un club; o la gestió de les instal·lacions. També hi ha components emocionals. Indica que l'esport base «ha crescut molt els darrers anys. S'ha fet tan gran que molts clubs esportius han de focalitzar les seves gestions en un professional». Igualment es pensa en empreses com gimnasos.

Començarà amb un trenta places. Igual que Educació Infantil en l'especialitat de ciència i experimentació. La coordinadora dels estudis, Laura Torreguitart, comenta que es donaran tots els continguts del cicle amb l'afegit de la «mirada científica». Segons la seva opinió, sovint els docents no estan prou formats en aquesta matèria. Altres vegades «es banalitza», afirma Torreguitart, quan «la ciència és una eina per entendre el món. El nen s'ha de preguntar el perquè de les coses i que tingui un acompanyament».