El Gastrofòrum de la Joviat explica com fer receptes amb nitrogen

Una vintena d'activitats, xerrades, ponències i demostracions culinàries han configurat el Gastrofòrum 2018 que s'ha celebrat aquesta setmana a l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa. Entre la programació hi ha hagut una demostració de com utilitzar el nitrogen a la cuina.

La iniciativa anava dirigida als alumnes de cuina i gastronomia, de serveis de restauració, pastisseria i direcció de cuina de l'escola manresana. També s'ha desenvolupat un concurs de cuina, serveis, sommeleria i pastisseria. Alumnes d'hoteleria, en grups de quatre (dos cuiners i dos cambrers), han hagut de cuinar un plat i postres, juntament amb el servei d'un còctel i un maridatge de vins, i muntar la taula.

Pel que fa a les xerrades, demostracions i ponències, hi han participat professionals i empreses del sector com per exemple l'exalumne del centre i propietari del restaurant Ca l'Amador de Josa, Diego Alías, que el 2015 va ser escollir Cuiner de l'Any. El professor del centre Jordi Solà va fer una demostració de com utilitzar el nitrogen en les receptes culinàries. També va prendre part a les jornades el cuiner de la Fundació Alícia que va formar part d'El Bulli Jaume Biarnés i el sommelier César Cánovas, 10è classificat al campionat del món en aquesta especialitat.

Així mateix es va parlar de com fer masses italianes, de la importància de les copes, dels ganivets i es van fer demostracions de com cuinar bacallà, llegums o salmó.