Ignasi Ribas: "M'agrada pensar que hi ha vida al nostre entorn, i abundant"

El manresà Ignasi Ribas mira la llum de les estrelles per detectar els planetes i esbrinar com es mouen i l'edat que tenen. Des de ben petit va decidir que volia ser astrònom. Va quedar fascinat per l'univers el dia que un veí de l'escala, del carrer de Navarra, on vivia, el va convidar a mirar per un telescopi que s'havia instal·lat a casa. "Vaig veure la lluna i Júpiter i vaig al·lucinar!".

Per ser un bon astrònom, diu Ribas, no n'hi ha prou en dominar les matemàtiques i l'anglès, i treure bones notes en la carrera –imprescindible per avançar en el món de la recerca-, cal actitud, curiositat i fer-se preguntes. "Explicar el cel té molta poesia i, també, té molt de filosofia".

L'astrofísic va respondre amb un llenguatge planer totes les preguntes del periodista i del públic. Buscar vida extraterrestre és una de les seves obsessions. "M'agrada pensar que hi ha vida al nostre entorn, i abundant, però de moment he de dir que no l'hem trobat", va assegurar. Durant l'hora i mitja d'entrevista, Ribas va insistir que els científics no "en tenim ni idea" de moltes coses i que el desconeixement és fascinant perquè vol dir que hi ha molt camí per córrer. "Estem en un esglaó d'una escala" i hem de mirar els canvis en una perspectiva "no humana sinó de la humanitat". Algunes certeses sí que tenim, va dir, que la terra deixarà de ser habitable en uns 500 milions d'anys si no la destruïm abans. Ateu convençut, assegura que no hi ha cap prova tangible que hi hagi un poder sobrenatural. "Cada vegada, a Déu, li deixem una parcel·la més petita perquè podem explicar-nos més coses", diu.

El cicle Pessics de Vida és organitzat pel Centre Cultural el Casino i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.