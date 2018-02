L'Ajuntament insisteix en les reixes amb enfiladisses tot i els dos fracassos

Les reixes tornaran a la plaça Bonavista. Les que hi havia al parc infantil abans que es fes la rotonda s'han condicionat i reparat per tornar-les a instal·lar a la zona verda que hi haurà en un dels extrems de la zona. És al triangle format per la carretera de Vic, Jacint Verdaguer i Bisbe Comas.

Al mig d'aquest pulmó verd de 3.000 metres quadrats hi aniran les estructures metàl·liques, que ahir ja estaven esteses al terra per col·locar-les en el moment que els treballs ho permetin. El projecte de l'Ajuntament també preveu que a les gàbies hi hagi plantes enfiladisses amb la idea de generar cortines vegetals. El cas és que les dues vegades anteriors que s'ha dut a terme un projecte similar no ha funcionat. Va ser l'aposta del parc infantil que hi havia precisament a la Bonavista. No va acabar de reeixir. Tampoc ho va fer a l'altra banda de la ciutat, al parc Vila Closes de la plaça Catalunya. La idea era la mateixa, però tampoc va anar bé.



Bancs i peces metàl·liques

Aquesta vegada no es farà un tancat com hi havia abans. Les estructures metàl·liques acompa-nyaran tres bancs de 17 metres de llargada cadascun que hi haurà a la zona verda de la Bonavista. De darrere dels bancs, que es col·locaran en diverses zones de l'àrea verda, hi sortiran les peces. Aquestes estaran entrellaçades amb una malla amb la idea que hi hagi les enfiladisses. Els bancs seran de formigó, i estaran envoltats d'una jardinera per un cantó i d'un parterre amb llambordes de carrers de Manresa que s'han recuperat i netejat. Al mig de la zona verda hi haurà el parc infantil amb les instal·lacions que hi havia abans. L'Associació de Veïns Vic-Remei va demanar que es mantingués.

A més a més de la rotonda les obres a la Bonavista també preveien el pulmó verd. A hores d'ara ja s'està treballant per condicionar tot l'espai i començar a plantar-hi els arbres. S'han mantingut alguns dels que hi havia i se'n plantaran de nous. En total n'hi haurà 160. Així mateix també és previst que hi hagi una vuitantena de lledoners al llarg de tot el carrer Jacint Verdaguer, que s'ha urbanitzat i se n'han ampliat les voreres; 21 pereres de flors a les voreres noves que es fan a l'inici de la carretera de Santpedor; i 8 plàtans a les voreres perimetrals de la rotonda del costat del Passeig.



A final de mes

Les obres per fer la rotonda de la Bonavista van començar l'estiu passat. A l'octubre ja va entrar en funcionament, encara que només amb un dels dos carrils que tindrà. Els treballs es van traslladar, llavors, a tot el perímetre. La previsió és que el projecte quedi enllestit a final de mes.