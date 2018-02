Neix una associació per donar suport a persones ostomitzades a la Catalunya Central

La Sala d'Actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia acollirà aquest dilluns dia 5 de febrer a les 4 de la tarda la presentació de l'Associació Catalana d´Ostomitzats ACO – Catalunya Central. Es tracta d'una nova delegació de l'ACO que neix per donar suport i acompanyar la persona ostomitzada. Una ostomia és el procediment quirúrgic mitjançant el qual es practica una obertura a l´abdomen per on s'evacua els productes de rebuig del cos com la femta o l´orina.

La nova entitat té l'objectiu de donar suport a les persones ostomitzades per tal que puguin normalitzar la seva vida personal, familiar, social i laboral i, a la vegada, informar i sensibilitzar la societat sobre què és una ostomia i donar a conèixer que s'hi pot conviure sense problemes. Avui en dia encara hi ha sobre l'ostomia molt tabú i estigma, és molt important que hi hagi una associació que doni suport a les persones ostomitzades per tal que puguin reprendre la seva vida.

L'acte comptarà amb la participació de representants de la nova associació, de professionals i membres de l'equip directiu de la Fundació Althaia i del Departament de Salut. A les 4 de la tarda hi haurà la benvinguda per part de la presidenta d'ACO, Neus Cols. També hi intervindrà el director general d'Althaia, Manel Jovells; l'Adjunt Cap de Servei de Cirurgia d'Althaia, Pablo Collera; representants del departament de Salut i de l'ACO de la Catalunya central.

La creació de l'Associació Catalana d´Ostomitzats ACO – Catalunya Central ha estat impulsada per professionals de la Fundació Althaia, en especial la infermera estomaterapeuta, que és la professional referent per a aquests pacients. La institució també cedeix un espai a l'entitat al Centre Hospitalari per tal que pugui portar a terme la seva activitat.

Des d'Althaia hi ha la voluntat de donar suport i fomentar aquelles iniciatives que posen en valor l'experiència del pacient i l'expertesa d'aquest al servei d'altres persones afectades per la mateixa problemàtica, ja que poden contribuir de forma important a millorar el benestar dels pacients i les seves famílies.

Aco-Catalunya central



ACO – Catalunya Central és una entitat sense afany de lucre que ofereix un espai per compartir experiències i trobar respostes a les preguntes com: Amb una ostomia podré reprendre la meva vida? Podré passejar, tornar a fer esport, anar a la platja? Es veurà afectada la meva relació de parella?

Totes les persones interessades poden posar-se en contacte amb l'associació el primer dilluns de cada mes de les 16h a les 18h a l'edifici del Centre Hospitalari o telefònicament al 646055727.