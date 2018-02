Alumnes d'1 a 6 anys de l'Escola l'Espill de Manresa es fan el seu propi vestit

Arxiu Particular

Alumnes de l´etapa d´educació infantil participen al projecte Arxiu Particular

L´Escola Cooperativa l´Espill de Manresa participa novament en els Premis Baldiri Reixac. I ho fa amb el projecte d´art contemporani anomenat "Del fil al vestit".

La idea implica que els nens i les nenes de l´etapa d´Educació Infantil (d´1 a 6 anys) experimentin amb robes (fils, cintes, vetes...), i arribin a dissenyar i confeccionar el seu propi vestit.

L'escola explica que "mitjançant l´art contemporani, es valora el procés emocional i creatiu de l´infant abans que el resultat final mateix de l´obra".

Fa ja cinc anys que l´escola participa en diferents propostes, impulsades per l´associació manresana Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (d´Art AMiC) o per la viguetana ACVIC Centre d´Arts Contemporànies).

Partint d´iniciatives com l´esmentada, l´Espill vol consolidar-se com una escola arrelada al medi social i natural, en què prioritza aprenentatges i vivències de manera inclusiva, i que entén el procés educatiu com una interacció d´escola, infants i famílies.