Ampans trasllada la passió per la seva feina a un grup d'empresaris

Una delegació d´Ampans encapçalada pel seu director general Toni Espinal ha participat a la trobada anual de la Fundació Factor Humà. Davant d´un auditori format per una trentena de líders empresarials, Espinal va subratllar que l´entitat que presideix es caracteritza per "voler fer-ho tot cada dia millor, encara que després algunes coses surtin bé i d'altres no". "La recerca de l'excel·lència en tot el que fem, tant en les petites coses com en els grans projectes, és el que marca la diferència. No ens conformem, som inquiets, emprenedors, predisposats als canvis per millorar», va dir.

Espinal va explicar que l'entitat ha volgut innovar en molts camps però que ara vol centrar-se en desenvolupar aquells que millor han funcionat per no perdre el focus. Segons Espinal, "el fet d'innovar sempre comporta més percentatge d'error. Ara estem intentant aprofitar l'expertisme que tenim per replicar allò que ens ha funcionat en altres entorns".



L´entitat bagenca va ser guardonada a la darrera edició del Premi Factor Humà Mercè Sala, títol amb el qual va participar a la trobada, ja que anualment el màxim responsable de l'empresa guardonada assisteix a la cita al Palau Macaya, de la Fundació Bancària "la Caixa" de Barcelona.