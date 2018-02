Els avis canten les quaranta a l'Ajuntament

Avis i àvies de Manresa van cantar les quaranta al govern municipal de Manresa a la jornada per avaluar el projecte de Ciutat Amiga de la Gent Gran. Els assistents, una vuitantena, van ser contundents amb les seves crítiques en temes com el manteniment, l'incivisme o la neteja a la ciutat, exigents a l'hora de demanar solucions i participatius en el moment que va tocar fer propostes per millorar la qualitat de vida de les persones grans a Manresa i de la ciutadania en general. No van tenir pèls a la llengua.

La jornada es va celebrar al llarg de tot el dimecres, en sessions de matí i tarda, a la sala d'actes de la FUB2. La idea era fer balanç de les accions adreçades a gent gran i recollir suggeriments per un nou pla per al període 2019-2021.

A l'hora de les propostes durant el debat de la tarda, dedicat sobretot a l'espai públic, va sorgir de tot. Queixes amargues pels canvis de circulació a l'entorn de la Bonavista o la petició que es talli el trànsit al carrer Puigterrà de Dalt perquè els conductors el fan servir de drecera i, en canvi, hi viu molta gent gran que acaben patint pel fum i el soroll. Fer més accions decidides perquè el Puigberenguer sigui un parc públic i obrir-lo a la ciutat pel cantó de l'Alcalde Armengou, o que s'informi de les obres i actuacions a la via pública abans que es duguin a terme «i no trobar-ho ja fet» com és el cas dels pilons davant l'escola Ítaca. «Un nyap» i només generen problemes, van dir.

Els regidors de l'Ajuntament entomaven les crítiques i, en alguns casos, s'hi tornaven. De la Bonavista van demanar paciència i esperar que s'acabin les obres. «És molt manresà carregar-se les coses abans que s'acabin», va dir el regidor de Mobilitat, Jordi Ser-racanta. Del Puigberenguer, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va recordar que la major part dels terrenys són de propietat privada, i de tallar el Puigterrà de Dalt va assegurar que «no és tan fàcil. És molt carregós tallar un carrer».

Que torni la figura de la policia de proximitat als barris, que s'acabi d'urbanitzar la plaça Simeó Selga (es farà aquest any, es va anunciar), els problemes que pateixen la gent gran amb una mobilitat reduïda o que el bus urbà arribi a Sant Pau els dies festius, van ser altres peticions que van quedar registrades. Igual que el suggeriment que va fer una dona que té al seu càrrec la seva mare de 91 anys. Va fer notar que al primer tram del Pere III no hi ha cap cadira per seure tret de quan hi ha les de la Rosita. No es pot descansar quan s'hi va de passeig.

A l'acte hi van participar tots els regidors del govern de l'Ajuntament, que van comentar les polítiques de les seves àrees. També hi havia tècnics municipals, Policia Local, representants d'entitats veïnals i d'entitats i associacions que treballen per a la gent gran.

La clausura va anar a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent. Durant la seva intervenció va dir que «hem de canviar la mirada respecte la gent gran» i que «hem de procurar que tingueu una bona qualitat de vida però sobretot tenint en compte la part més humana».

Al final tothom va acabar content. Uns perquè els havien escoltat, els altres perquè ja tenen material per a un nou pla d'acció per a la gent gran per als pròxims anys.