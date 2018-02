El Camp d'Aprenentatge del Bages formarà docents sobre la vinya i el vi

Des del Camp d´Aprenentatge del Bages s´organitzen cada any unes jornades temàtiques per a treballar les ciències experimentals amb els alumnes. Poden participar-hi els mestres de primària o professors de secundària i cal inscriure´s gratuïtament a la web blocs.xtec.cat/cdabages.

La casa de La Culla té un important passat vitícola, i avui en dia explica una part de la història del vi de Manresa i s´hi troba la seu de la Denominació d´Origen Pla de Bages. Per això, s´oferiran diferents recursos didàctics per treballar el món de la vinya i el vi, que ajudaran a conèixer el procés d´elaboració del vi, la història, el paisatge i l´economia de la comarca del Bages. Es faran tres sessions de 18 h a 20 h els dimecres 7, 14 i 28 de febrer.

La primera sessió es farà a la Casa de la Culla, gestionada pel Parc de la Sèquia, on tenen la seu el Camp d´Aprenentatge del Bages i la DO Pla de Bages. Es visitaran les parts de la masia de la Culla relacionades amb el procés d´elaboració del vi i la història de la vinya al Bages, i es faran activitats relacionades amb la vinya com la construcció d´una maqueta de barraca de pedra seca o la preparació d´un empelt.

Sessió al celler Abadal

A la segona sessió es visitarà el celler Abadal com a possible celler per a ser visitat amb les escoles, per tal de conèixer com es fa el vi a l´actualitat i comparar-lo amb com es feia antigament. Des de la DO Pla de Bages ens explicaran què és una DO i per a què és important que es reconegui la DO Pla de Bages. S´acabarà fent un tast de vi

La última sessió es tornarà a fer a la casa de la Culla, en aquest cas al laboratori, on es faran diferents experiments per a analitzar les propietats del vi, com una destil·lació per a saber el grau d´alcohol, la valoració de l´acidesa o l´observació de llevats amb microscopi.

L´objectiu d´aquestes jornades es dotar al professorat d´eines per a treballar la vinya i el vi tan a l´aula com a fora de l´aula. Una temàtica que considerem molt rellevant per a comprendre la història del Bages.