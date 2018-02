La CUP lamenta «la passivitat» del govern de Manresa amb la manifestació «feixista»

La CUP ha denunciat amb un comunicat el que consideren que és "passivitat" de l'equip de govern de Manresa davant la manifestació convocada per Democracia y Unidad Española (DUE) diumenge.

La Candidatura afirma que "la marxa, disfressada d´una innocent reivindicació unionista contrària a un suposat adoctrinament a les escoles catalanes, comptarà amb la presència de membres destacats de l´extrema dreta espanyola".

Segons la CUP, un cop més se'ls demana respecte i tolerància cap a una ideologia basada en la negació de l´alteritat i el seu extermini. I afegeix que "que emparant-se en un discurs espanyolista, l´entitat convocant pretén utilitzar l´espai públic per difondre el seu ideari feixista. I ho faran amb la impunitat i complaença de l´Estat espanyol, però mai amb la indiferència i gratitud de la població manresana, que ja s´està organitzant per plantar cara al feixisme des del convenciment que no es pot restar passiu davant del seu discurs d´odi. Perquè no podem permetre la seva barbàrie: mai més, enlloc, contra ningú".

El comunicat recorda que la fermesa antifeixista de Manresa també s´ha traslladat en l´àmbit institucional, a través de diversos acords que han compromès l´equip de govern a no atorgar cap permís d´ús de la via pública "per actes de qualsevol formació que en els seus postulats es faci apologia del racisme, la violència, la xenofòbia, l'homofòbia o la misogínia". Tanmateix, la CUP lamenta "la passivitat de l'equip de govern de la ciutat en aquesta ocasió, ja que no ha condemnat ni denunciat públicament aquesta manifestació. Des de la CUP creiem que si el feixisme avança cal combatre'l i no girar-li l'esquena i fer veure que no passa res. Per aquest motiu, ens sumarem a la mobilització de resposta organitzada per UCFR".

Per últim, la CUP vol remarcar que "en aquesta ocasió també es fa palesa la connivència entre l´entorn de Ciutadans i grupuscles feixistes. A ningú li hauria de passar per alt que Antonio Robles, un dels fundadors de C´s, compartirà espai amb fans declarats de Hitler i la seva ideologia –com Albert Bruguera, de Democracia Nacional- o amb aquells que justifiquen l´alçament militar del 1936 i en culpabilitzen la República –com és el cas de Javier Barraycoa. Tot sigui per la indissoluble unitat d´Espanya. Serà, potser, que uns i altres no són tan diferents?".