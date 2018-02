L'astrofísic Ribas diu que a Déu cada vegada li queda «una parcel·la més petita»

El cicle Pessics de Vida va estrenar temporada amb una sala d'actes del Casino plena per seguir la conversa entre l'astrofísic manresà Ignasi Ribas i el director de Regió7, Marc Marcè.

Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, va dir que a mesura que avança la ciència «cada vegada, a Déu, li deixem una parcel·la més petita».

L'astrofísic va explicar que, des del seu punt de vista, el desconeixement és fascinant perquè vol dir que hi ha molt camí per córrer. «Som en un esglaó d'una escala», va dir, i cal mirar els canvis en una perspectiva «no humana sinó de la humanitat». Entre les certeses que tenen els científics hi ha que la Terra deixarà de ser habitable d'aquí a uns 500 milions d'anys si el mateix ésser humà no la destrueix abans.

L'astrofísic va respondre amb un llenguatge planer totes les preguntes del periodista i del públic. Buscar vida extraterrestre és una de les seves obsessions. «M'agrada pensar que hi ha vida al nostre entorn, i abundant, però de moment he de dir que no l'hem trobat», va reconèixer.

El cicle Pessics de Vida és organitzat pel Centre Cultural el Casino i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.