Manresa sabrà a final del 2019 si pot recuperar la categoria de ciutat gran

La dada oficial de població l'1 de gener de l'any que ve, que serà feta pública per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a final del 2019, serà la que marcarà el retorn o no de Manresa a la categoria de ciutat gran i la recuperació de milions d'euros en quatre anys en transferències de l'estat.

Així que falten gairebé 2 anys perquè es posi fi a la penitència que va començar a final del 2015 quan va esclatar la pèrdua de 3,5 milions d'euros perquè la població comptabilitzada per l'INE l'1 de gener del 2015 era inferior als 75.000 habitants.

Cal tenir molt en compte que la darrera dada de població oficialitzada per l'INE situa la població de la ciutat en 75.152 habitants a 1 de gener del 2017, o sigui a molts pocs habitants per sobre de la línia vermella marcada per l'administració central. 152 habitants per sobre dels 75.000 després de 2 anys amb l'INE situant la població de Manresa per sota: 74.752 habitants a 1 de gener del 2016 i 74.655 l'1 de gener del 2015. Aquesta darrera va ser la xifra que va certificar la pèrdua dels 3,5 milions.

És necessari posar de manifest que les alarmes ja haurien d'haver saltat amb el brusc descens poblacional corresponent a l'1 de gener del 2014, quan l'INE va atribuir a la ciutat 75.297 habitants, menys de 300 persones per sobre de la línia vermella. La xifra del 2013 i d'anys anteriors, fins al 2008, era superior als 76.000 habitants. Aquí sí que hi havia marge. Entre final del 2015 i principi del 2016 es van evidenciar dos problemes. El primer, una confusió de quina era la xifra de referència per al ministeri d'Administracions Públiques. L'Ajuntament va arribar a assegurar que la que comptava era la de l'1 de gener del 2016 quan era la de l'1 de gener del 2015.

El segon problema és la disparitat entre les xifres de l'INE i l'actualització del padró municipal d'habitants que, alguna vegada, ha estat de més de set-centes persones i habitualment de dos o tres centenars de persones.