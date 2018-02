«Les matemàtiques juguen un paper clau en el nivell de l'educació dels alumnes»

La filial de l'Institut d'Estudis Catalans va celebrar la setmana passada reunió executiva a Manresa per primera vegada, coincidint amb la celebració a la UPC de la Copa Cangur

Mentre més de 200 joves de 12 i 13 anys es trencaven les banyes per resoldre dotze problemes de matemàtiques en la 5a Copa Cangur, en un despatx del mateix edifici, a la UPC de Manresa, dijous passat, es va celebrar durant tot el dia la primera junta executiva a la capital del Bages de la junta directiva de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), organitzadora de la competició. Xavier Jarque Ribera (Barcelona, 1966) dirigeix la institució des del novembre del 2014.



Què és la SCM?

És una filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) que promou el coneixement de les matemàtiques en terres de llengua catalana, tant en termes de recerca com de formació dels joves.

Es fa prou al nostre país quant a educació per les 'mates'?

Jo crec que es fa tot el que es pot en funció dels recursos que tenim.

Creu que és una matèria que s'ha menystingut amb els anys?

No, jo crec que el problema de les matemàtiques és com altres que passen en l'educació, com la música i l'esport: hi ha alumnes que tenen aptituds i altres que en tenen menys i tothom té l'experiència que té durant la seva carrera com a estudiant, però les matemàtiques juguen un paper clau en la ciència i en el nivell de l'educació dels nostres alumnes.

Abans es deia que, quan un alumne tenia a mà una calculadora, es tornava mandrós i no feia servir el cap. Amb les noves tecnologies, és pitjor?

Jo crec que s'ha de compatibilitzar. Negar-se a les noves tecnologies no tindria cap sentit, de la mateixa manera que el cervell ha de fer un cert exercici muscular per no deixar-lo buit i dependre'n absolutament. Però, les tecnologies són fonamentals i, de fet, molts dels avenços científics que s'estan fent en aquests moments serien impossibles sense la tecnologia de la qual disposem.

La majoria de joves que han fet una enginyeria, com les que imparteix la UPC, troben feina de seguida, però costa trobar alumnes que en facin.

Que hi hagi pocs enginyers està basat que és una carrera dura i que els alumnes, abans de posar-s'hi, s'ho pensen dues vegades, i que hi ha alternatives al mercat prou competitives. En un món cada cop més tecnològic, la gent que té una bona base científica o tecnològica té unes oportunitats laborals millors que en altres circumstàncies.

A Manresa hi ha molta tirada per les 'mates' amb propostes diverses que es fan a la UPC...

Som la filial de l'IEC que treballem amb més camps oberts. Els matemàtics, en general, som gent que intentem promocionar les matemàtiques, que són la nostra passió, de la millor manera possible i amb molta intensitat, de manera que això que passa a Manresa passa a molts altres llocs i és fruit d'una passió que la gent té, com la té amb la música i l'esport.

Es fa estrany sentir juntes les paraules passió i 'mates'.

L'altre dia estava a la inauguració del Bojos per la ciència, que organitza Catalunya-La Pedrera. Hi ha uns bojos per les matemàtiques, però també per la bioquímica, la geologia, les noves tecnologies, la biomedicina... i si els sentíssiu parlar, són bojos de veritat. Les matemàtiques són una activitat professional que desperta les mateixes il·lusions que una altra.

Hi ha l'estereotip...

Sí. És tan difícil treure-se'l de sobre com dir que els economistes no saben matemàtiques o que aquestes no serveixen per res.